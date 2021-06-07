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36 фермеров СО представили свои бизнес-проекты 

7 июня 2021 18:10
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Результаты сегодняшнего конкурсного отбора будут известны уже в ближайшее время.

Сегодня, 7 июня, в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 36 фермеров-претендентов на получение государственной поддержки представили свои бизнес-проекты.

В Самарской области в апреле стартовал конкурсный отбор по направлениям «Агростартап» (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») и «Семейная ферма» (госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»).

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности и экспорта местной сельхозпродукции - часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что необходимо продолжать работу по развитию малых форм хозяйствования. 

В текущем году на государственную поддержку фермеров в рамках нацпроекта направлено почти 40 млн рублей. Данные средства будут распределены между 12 получателями, таков целевой показатель Самарской области по нацпроекту в 2021 году.

По направлению «Семейная ферма» планируется довести до получателей более 123 млн рублей. 

В течение дня конкурсная комиссия, в составе которой представители министерства, Общественной палаты Самарской области, Общественного совета при министерстве, отраслевых союзов, рассматривала бизнес-планы претендентов на получение государственной поддержки. Наибольшая доля бизнес-проектов посвящена разведению молочного и мясного крупного рогатого скота, среди кандидатов также есть желающие заниматься овцеводством и козоводством, разведением перепелов и организацией тепличного выращивания овощей.

Претендент из Челно-Вершинского района Андрей Анисифоров рассказал, что рассчитывает на победу в конкурсе, чтобы дальше развивать бизнес. «Я всю жизнь работаю на земле. Сам сын фермера, и сын у меня - фермер. Он меня и направил поучаствовать в конкурсе «Агростартап». Господдержка будет хорошей помощью в развитии. В нашем районе работает несколько кооперативов, с которыми у меня предварительные договоренности по сдаче молока на переработку.  Так что, надеюсь на победу», - подчеркнул фермер. 

Результаты сегодняшнего конкурсного отбора будут известны уже в ближайшее время.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: бизнес-проекты  36 фермеров

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