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33 проекта Самарской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

30 сентября 2021 11:15
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33 проекта Самарской области стали победителями конкурса Президентского фонда культурных инициатив

24 сентября объявили победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году. 33 проекта Самарской области получат федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей.

Напомним, что старт приема заявок на конкурс Президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году был объявлен 14 июня во время фестиваля набережных «ВолгаФест-2021» на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Культура», которую возглавляет Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины», – призвал тогда всех творческих людей активно участвовать и подавать свои проекты на участие в конкурсе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

От Самарской области на грантовую поддержку было заявлено 248 проектов. 33 из них вошли в число победителей. Творческие лаборатории, театральные фестивали, инклюзивные проекты, сохранение народных традиций, новые туристические маршруты – совсем скоро жители Самарской губернии станут участниками культурных событий.

Самый крупный грант в Самарской области получил проект «Нулевая комната». «Победа в грантовом конкурсе — как подарок на День рождения Дома77. В 2022 кластеру исполнится 5 лет. Несмотря на большой трафик гостей ежегодно, существенная проблема для поддержки творческой молодежи — отсутствие в Доме77 многофункциональной площадки, - рассказывает автор проекта, сооснователь творческого кластера «Дом77» Артем Воробьев. - Нас часто просят принять концерт, выставку или научно-популярное мероприятие — но негде. Этим местом станет «Нулевая комната» на первом этаже Дома77. Кроме возможности презентовать свой творческий продукт, будут организованы образовательные программы с экспертами из других городов и проектная резиденция с финансовой поддержкой. К тому же, существенная проблема в Самаре — нехватка кадров в арт-менеджменте. Концерты есть, фестивали есть, культурные институции есть, а людей опытных, компетентных — не хватает. «Нулевая комната» также станет инкубатором новых специалистов».

Среди получателей – музыкальный проект «Фестиваль САМ.ФЕСТ», который планируется провести в Самарской области в 2022 году. Его участниками станут музыканты-авторы со всей России. Фестиваль объединит профессионалов индустрии и начинающих авторов-исполнителей. Он станет современной площадкой для развития музыкального фестивального творчества.

Еще один победитель – проект «№1 Паблик-арт». Его участники – молодые художники из города Кинель. Согласно задумке проекта, в городе появится арт-квартал. Он станет пространством для творческой молодежи, работающей в технике уличного граффити. Вместе с известными художниками ребята будут творчески подходить к изменению и переосмыслению уличного пространства города. Проект интерактивной выставки «Фронт. Тыл. Победа» также вошел в список 33 победителей от Самарской области. Согласно замыслу авторов выставка будет работать на территории музея им.Сахарова в Тольятти. Создатели проекта отмечают, что современные формы коммуникации позволят рассказать подрастающему поколению о Великой Отечественной войне, погибших и оставшихся в живых ветеранах, сформировать в детях чувства гордости и любви к Родине.

«Инклюзивные балы России» – уникальный проект Самарской области, одинаково объединяющий культуру и социальную значимость. Проект, объединяющий людей с различными формами ограничения здоровья и без них. В Самаре инклюзивные балы проводятся с 2014 года, их участниками стали более 600 дам и кавалеров из Самарской области и ещё 15 регионов России. Грантовая поддержка позволит расширить географию проекта и качественно усилить программу.

Всего на участие в конкурсе грантов подали заявки 84 региона. За полтора месяца эксперты комиссии рассмотрели 12460 заявок. Из них поддержали каждый восьмой проект – это почти полторы тысячи проектов.

Гранты, направленные в регионы – необходимая поддержка для творческой среды. Появившаяся возможность подавать заявки от муниципальных организаций поможет вывести на новый уровень культурный ландшафт небольших населенных пунктов. Кроме этого, подать заявку на грант могут ИП и коммерческие организации. Такие проекты смогут стать кузницей кадров для различных сфер: музыка, кино, театр, цифровые технологии, дизайн и многое другое.

А для всех творческих команд, которые не получили грант, координационный совет Президентского фонда культурных инициатив сообщает, что доработать заявки и принять участие в следующем конкурсе можно совсем скоро, новый конкурс стартует 1 ноября.

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