32% россиян планируют работать в ноябрьские праздники

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Авито Работа опросила 2 000 россиян, чтобы узнать, собираются ли они работать на предстоящих ноябрьских праздниках. Согласно результатам исследования, 19% опрошенных россиян собираются работать все дни ноябрьских праздников (3-4 ноября), приуроченных ко Дню народного единства. Еще 8% респондентов сообщили, что будут работать один день из праздничных выходных. При этом 41% опрошенных, которые будут работать в праздничные выходные, уточнили, что специфика их формата работы подразумевает такую занятость.

2% опрошенных указали, что на время праздников возьмут подработку на текущем месте работы, и еще столько же собираются найти подработку у другого работодателя. 2% респондентов планируют в выходные заниматься работой неофициально, чтобы закрыть срочные задачи.

При этом другие 32% респондентов отметили, что не планируют работать в эти дни. Для сравнения: в прошлом году в праздники с 4 по 6 ноября все дни работали 24% респондентов, причем наиболее активно трудились представители возрастной группы 25-34 лет (32%). Еще 16% опрошенных работали 1-2 дня, а 46% не работали вовсе.

Что касается компенсации работы в праздничные дни, четверть (25%) респондентов отмечали, что получают двойную оплату за работу в праздничные дни. Среди других вариантов: стандартная оплата за переработки (34%), а также надбавки или премии за работу в праздники (8%). Некоторые респонденты (7%) в качестве компенсации за работу в ноябрьские праздники договорились с работодателем о дополнительных днях отдыха.

Примечательно, что самой популярной причиной работы в День народного единства стало то, что формат работы респондентов (41%) подразумевает занятость в праздничные дни. Как правило, это может быть характерно для работы в сфере услуг, торговли и других отраслях с непрерывным циклом работы. Также, согласно опросу, другие самые популярные причины выхода на работу в ноябрьские праздники — возможность получить дополнительный заработок (25%), просьба работодателя (14%), срочные задачи и проекты, которые необходимо выполнить (10%).

Некоторые россияне предпочитают отдыхать в другое время года, а ноябрьские дни использовать для работы — таких ответов оказалось 7%. Столько же ответов респондентов в качестве причины указывают на желание просто занять свободное время.