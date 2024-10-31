31 октября в Доме журналиста открывается фотовыставка «Семейный альбом»

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Вход свободный. 6+



«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность. На выставке представлены жанровая фотография, портрет, в общей сложности 43 фотографии, многие из них глубоко психологичны.



Авторы работ - Екатерина Амалиева, Любовь Атюшева, Екатерина Афанасьева, Анна Григорьева, Наталья Жулина, Марина Кейлина, Геннадий Коломеец, Екатерина Мишина, Ирина Назарова, Надежда Раскина, Людмила Сенькина, Анна Силютина, Юрий Стрелец, Елена Фомина, Наталия Шинкевич - постарались посредством фотографии раскрыть тему семьи, семейных ценностей.



Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фото: минкульт СО