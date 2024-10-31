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31 октября в Доме журналиста открывается фотовыставка «Семейный альбом»

31 октября 2024 15:24
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«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность.

Вход свободный.  6+

«Семейный альбом» – это разговор на языке фотографического искусства о взаимоотношениях, в основе которых любовь, забота, мудрость, ответственность. На выставке представлены жанровая фотография, портрет, в общей сложности 43 фотографии, многие из них глубоко психологичны.

Авторы работ - Екатерина Амалиева, Любовь Атюшева, Екатерина Афанасьева, Анна Григорьева, Наталья Жулина, Марина Кейлина, Геннадий Коломеец, Екатерина Мишина, Ирина Назарова, Надежда Раскина, Людмила Сенькина, Анна Силютина, Юрий Стрелец, Елена Фомина, Наталия Шинкевич - постарались посредством фотографии раскрыть тему семьи, семейных ценностей.

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение Самарского областного отделения Союза журналистов России.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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