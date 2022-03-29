31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Я нашел ошибку
Главные новости:
ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя сахара
ФАС возбудила дело против крупнейшего в России производителя сахара
Школа комьюнити-менеджмента откроет свои двери для добровольцев Самарской области
«Школа комьюнити-менеджмента» откроет свои двери для добровольцев Самарской области
Чаще всего россияне заливают в июле
Чаще всего россияне заливают в июле
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники задержали коммерческую партию IPhone
В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники задержали коммерческую партию IPhone
В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем
В России претендовать на отсрочку от армии смогут IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и годовым стажем
Жительница Самары лишилась своих сбережений при попытке продать картину через интернет
Жительница Самары лишилась своих сбережений при попытке продать картину через интернет
Введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке дороги в Самарской области
Введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке дороги в Самарской области
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.71
-1.95
EUR 102.67
-2.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Эко-лекторий "30 шагов к природе" пройдет в Самарском зоопарке
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей

29 марта 2022 09:25
172
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Главная тема. Честный и открытый диалог. В студии ГТРК «Самара» Губернатор Дмитрий Азаров. 

Защитить трудовые коллективы. Крупнейшие предприятия региона в условиях санкций, что предпринимается для стабилизации ситуации? 

Несладкий чай. В области ведётся борьба со спекулянтами и перекупщиками, которые создают беспочвенный ажиотаж.

Не словом, а делом. Как получить новую выплату на ребенка, и реальные механизмы помощи землякам в трудной жизненной ситуации? 

Свои вопросы вы можете оставлять на сайте ГТРК Самара уже сейчас, и задать в прямом эфире на канале «Россия 24» и «Самара24» в четверг, 31 марта в 19:00. Также трансляция будет вестись на сайте tvsamara.ru, в официальных аккаунтах ГТРК «Самара» в социальных сетях и на ресурсах Правительства Самарской области. 

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.
28 марта 2022, 16:42
Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в... Экономика
364
В Самарскую область прибыло ещё 322 вынужденных переселенца.
27 марта 2022, 11:16
В Самарскую область прибыли ещё 322 вынужденных переселенца.
Дмитрий Азаров обратил внимание: все этапы подготовки к приезду людей были организованы заблаговременно. Общество
741
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022, 15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Промышленное производство
3037
  • Консультант плюс
В центре внимания
самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
29 марта 2022  11:48
Самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки
69
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
29 марта 2022  09:25
31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей
163
В Парке дружбы народов в Самаре пройдет фестиваль муниципалитетов.
28 марта 2022  21:32
Дмитрий Азаров наградил заслуженных работников культуры региона
405
На прошлой неделе вновь значительно увеличился потребительский спрос на соль и сахарный песок.
28 марта 2022  19:41
Дмитрий Азаров: «В регион доставляют более 1000 тонн сахара еженедельно – в 1,5 раза больше обычного»
429
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание штаба по устойчивому развитию экономики Самарской области. На повестке дня - планы на посевную и уборочную кампании в регионе.
28 марта 2022  16:42
Дмитрий Азаров: в регионе важно наладить производство запчастей для сельскохозяйственной техники
366
Весь список