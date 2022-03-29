31 марта губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей

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Главная тема. Честный и открытый диалог. В студии ГТРК «Самара» Губернатор Дмитрий Азаров.

Защитить трудовые коллективы. Крупнейшие предприятия региона в условиях санкций, что предпринимается для стабилизации ситуации?

Несладкий чай. В области ведётся борьба со спекулянтами и перекупщиками, которые создают беспочвенный ажиотаж.

Не словом, а делом. Как получить новую выплату на ребенка, и реальные механизмы помощи землякам в трудной жизненной ситуации?

Свои вопросы вы можете оставлять на сайте ГТРК Самара уже сейчас, и задать в прямом эфире на канале «Россия 24» и «Самара24» в четверг, 31 марта в 19:00. Также трансляция будет вестись на сайте tvsamara.ru, в официальных аккаунтах ГТРК «Самара» в социальных сетях и на ресурсах Правительства Самарской области.