31 марта будет дан старт регистрации участников четвертого конкурса «Лидеры России»

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Старт регистрации участников будет дан в 11.00 по московскому времени 31 марта 2021 года в рамках онлайн-трансляции презентации четвертого конкурса «Лидеры России». Присоединиться к прямой трансляции мероприятия можно на официальном сайте президентской платформы «Россия – страна возможностей», на сайте лидерыроссии.рф, а также в официальных аккаунтах социальных сетей конкурса:

facebook.com/leadersofrussia

leadersofrussia https://ok.ru/lideryross

youtube.com

instagram.com

t.me/russianleaders

В рамках онлайн-трансляции будут наглядно представлены все этапы конкурса, а его наставники расскажут о нововведениях этого года и дадут рекомендации участникам. Качественные изменения затронут и наставнический состав. С конкурсантами будут работать больше сотни ведущих управленцев страны: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

В новом году общий конкурс заменен на 8 отраслевых треков. Из них 6 основных: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». И два дополнительных – «Международный трек» и «Студенты», которые будут запущены позднее основного конкурса.

Отметим, что в 2021 году для участия в конкурсе «Лидеры России» можно будет выбрать только один трек.

Напомним, в пятницу, 26 марта, на втором заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск четвертого конкурса управленцев «Лидеры России». Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Количественный рост наставников конкурса продиктован не только стремлением квалитативно повысить уровень конкурса, но также и увеличением числа заявок от участников. За три года проведения конкурса всего было зарегистрировано 660 106 заявок. В 2017-2018 гг. заявилось 199 076 человек, в 2018-2019 гг. – 227 200, а в 2019-2020 гг. количество заявок уже составило 233 830.

Стоит отметить, что третий конкурс «Лидеры России», проводимый в 2019-2020 гг. привлек большое количество участников из ПФО – на конкурс поступило 41 965 заявок. К очному этапу было приглашено 335 участников, в том числе 41 человек из Самарской области. По результатам заявочной кампании 2019 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место.

За все время существования конкурса «Лидеры России» 5 представителей Самарской области стали супер финалистами, абсолютными победителями. Отметим также, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых среди глав регионов стал налаживать совместную работу с «лидерами», понимая актуальность и необходимость новых людей и идей в работе Правительства. В 2019 и 2020 годах, несмотря на высокую занятость, Глава региона с готовностью принял приглашение войти в число наставников «Лидеров России», понимая важность подобных проектов: «Есть победители, полуфиналисты, финалисты, которые работают и в сфере государственного управления, муниципального управления и, что не менее важно, – в сфере бизнеса. Сегодня есть определенная конкуренция между работодателями за «Лидеров России», потому что мудрый руководитель всегда привлекает лидеров». Традиция наставничества от Главы региона продолжится и в 2021 году, Дмитрий Азаров поделится своим опытом в рамках трека «Государственное управление».

Этапы конкурса «Лидеры России» 2021-2022 гг.:

Регистрация: 31 марта – 26 апреля 2021 г.

Дистанционный этап: 29 апреля – 11 июня 2021 г.

Очный этап: август – декабрь 2021 г.

Суперфинал: март 2022 г.