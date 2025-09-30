31 декабря хотят сделать постоянным выходным днем.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
Селекция как основа продовольственной безопасности: в Самарской области прошла научно-практическая конференция по сое
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
В Самарской области завершился VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.87
-0.74
EUR 97.14
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

31 декабря хотят сделать постоянным выходным днем

30 сентября 2025 10:59
156
31 декабря хотят сделать постоянным выходным днем.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать последний день года нерабочим, например, за счет переноса выходного с 8 января. Об этом депутат заявил ТАСС.

Он отметил, что в последние годы объявление 31 декабря нерабочим днем делается правительством ежегодно "в ручном режиме".

"Задача - сделать так, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. Предлагаю, чтобы не нарушать баланс выходных, праздничных и рабочих дней, например, 8 января сделать рабочим, перенести [праздничный день на 31 декабря]. И тогда бы, в соответствии с трудовым законодательством, с 31 декабря по 7 января включительно были бы нерабочие праздничные дни", - сказал Нилов.

Он напомнил, что в этом году 31 декабря, выпадающий на будний день, уже объявлен нерабочим путем переноса выходных, "за него уже россияне отработали" в один из дней года. Аналогичная ситуация будет и в 2026 году, подчеркнул депутат.

Однако, напомнил Нилов, так было не всегда. "В 2019 году и в 2020 году вообще устроили "календарную вакханалию", этот вопрос поднимался на уровне президента, и президент давал свои рекомендации, призывал в 2020 году губернаторов сделать 31 декабря выходным днем. Хотя до этого часть губернаторов такое решение приняли, часть категорически не хотели принимать, а в календаре он был обычным рабочим днем", - отметил глава комитета. По его словам, 31 декабря де-факто не может быть "нормальным рабочим днем", поэтому появилось предложение "закрепить раз и навсегда" за ним статус выходного.

Согласно Трудовому кодексу, в настоящее время нерабочими праздничными днями в России на Новый год являются 1 - 6 и 8 января (новогодние каникулы), а также 7 января (Рождество). Также в течение года официальные праздники приходятся на 23 февраля, 1 мая, 9 мая, 12 июня и 4 ноября, а все случаи длинных выходных, приуроченных к этим праздникам, устанавливаются ежегодно правительством путем переноса нерабочих дней с сохранением баланса внутри одного года. Ближайшие новогодние праздники в России продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
Весь список