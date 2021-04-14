30% самарцев на майские праздники останутся дома

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30% опрошенных россиян на майские праздники останутся дома, поедут на дачу 39%. Ещё 11% жителей страны посвятят эти дни работе. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на результаты исследования аналитического центра "Туту.ру".

Газета отмечает, что на планы большинства жителей России не повлияло решение об ограничении с 15 апреля авиасообщения с Турцией. Поездку по городам страны планируют 7% респондентов, на Черноморское побережье отправятся 4%, в горы – 3%. 1% собирается в дом отдыха недалеко от места жительства.

Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на праздники, составляет около 20% – столько же, сколько и в 2019 году, приводит издание вывод аналитического центра.