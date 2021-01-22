30-летие со дня возвращения городу Куйбышеву исторического имени Самара

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25 января 2021 года в 12.00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на онлайн-встречу с участниками кампании по возвращению городу Куйбышеву исторического названия «Как возвращалась Самара».

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Цифровая культура», проекта «Культура». Онлайн-встреча будет транслироваться на портале Культура РФ. Кроме того, ее можно будет увидеть на сайте СОУНБ https://libsmr.ru/onlineaction, а также на ютьюб-канале библиотеки https://www.youtube.com/channel/UChH4ytJY5-kdUKUHIDeJT7Q .

Тридцать лет назад, 25 января 1991 года, Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин подписал указ, в котором сказано: «Переименовать город Куйбышев в город Самару и Куйбышевскую область в Самарскую область». Появлению судьбоносного для нашего города документа предшествовала серьезная работа: противостояние политическим оппонентам, полемика в СМИ, проведение пикетов. Кампания по возвращению городу его исторического имени длилась с 1987 по 1991 год. Для того, чтобы объединить силы всех заинтересованных в сохранении исторической памяти горожан, в феврале 1989 года был создан общественный комитет «Самара». Возглавил общественную организацию писатель Андрей Павлов, поддержал инициативу и вошел в актив комитета и Архиепископ Куйбышевский и Сызранский Иоанн (Снычев).

Наши спикеры: главный библиограф краеведческого отдела СОУНБ, автор и составитель более 30 книг и сборников о Самаре, Александр Завальный и доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета Петр Кабытов. Они стояли у истоков создания общественного комитета «Самара» и активно участвовали в деятельности по возвращению городу исторического имени.

Одним из многочисленных аргументов в пользу переименования было поведение В.В. Куйбышева во время наступления чехословацких легионеров на Самару. Самарский краевед и журналист Валерий Ерофеев пишет: «…А.Н. Завальный поднял из запасников своего учреждения воспоминания одного из видных большевиков – И.П. Трайнина. Правда, в тот момент его мемуары вряд ли можно было бы назвать неизвестным документом: ведь их обсуждение в среде историков шло еще в 60-е годы. Но самое главное здесь другое: в воспоминаниях говорилось, что Куйбышев, а вместе с ним – и весь горком партии, в самый критический момент обороны города не только не руководили действиями красных войск, а наоборот, поддались жуткой панике. В результате вместо того, чтобы защищать позиции “до последней капли крови”, как это положено большевикам, Куйбышев и сотоварищи позорно бежали на пароходе из Самары аж до Симбирска…»

Зрителям будет продемонстрирована Книга отзывов, в которой горожане от руки писали свои соображения, одни выступали за переименование, другим было дорого имя Куйбышев. Александр Никифорович Завальный и Петр Серафимович Кабытов поделятся личными воспоминаниями, расскажут о ярких эпизодах этой страницы в истории Самары, а также смогут ответить на вопросы читателей и жителей города. Вопросы можно прислать заранее по электронной почте skb@libsmr.ru или на страницу СОУНБ «ВКонтакте» https://vk.com/sounb63 в комментариях под сообщением об онлайн-встрече «Как возвращалась Самара».

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