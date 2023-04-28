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30 апреля огнеборцы отметят свой профессиональный праздник. В этот день пожарной охране России исполнится 374 года.

Сегодня, в честь знаменательной даты, в сквере на ул. Молодогвардейской Самары состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию действующих сотрудников и ветеранов противопожарной службы.

По сложившейся традиции, руководство и личный состав Главного управления приняли участие в возложении цветов к скульптурной композиции «Российскому спасателю».

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко вручил почетные грамоты, благодарственные письма, ведомственные медали и ценные подарки наиболее отличившимся сотрудникам пожарной охраны.

«Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю вас с наступающей 374-й годовщиной со дня образования пожарной охраны России. Благодарю вас за добросовестную службу. Каждый день вы выполняете задачи по защите населения и территорий Самарской области от пожаров. Ваша работа требует высокого профессионализма, мужества, умения оперативно и решительно действовать в чрезвычайных ситуациях. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого хорошего», - поздравил личный состав начальник Главного управления.

30 апреля 1649 года царём Алексеем Михайловичем был подписан документ, называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. И именно этот день отмечается как день пожарной охраны России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО