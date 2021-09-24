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3 из 4 самарцев никогда не опаздывают на работу

24 сентября 2021 10:50
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3 из 4 самарцев никогда не опаздывают на работу

За последние 12 лет жители Самары стали дисциплинированнее — в 2021 году на работу опаздывают гораздо реже, чем в 2009-м. При этом горожане с зарплатой выше среднего чаще приходят на работу вовремя. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 представителей экономически активного населения региона, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

Большинство самарцев (69%) утверждает, что никогда не опаздывает на работу. По словам 18% опрошенных, такое случается с ними лишь несколько раз в год. 9% признаются, что опаздывают несколько раз в месяц, а 4% жителей города — несколько раз в неделю.

Пунктуальных сотрудников больше среди жителей Самары старше 45-ти: 76% против 60% среди респондентов моложе 34 лет. Больше всего же тех, кто никогда не опаздывает, — среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (78%).

76% самарцев время от времени нарушающих график работы, опаздывают на 10—15 минут, 20% — не более чем на полчаса, а 4% — на час и более. Серьезные опоздания (на полчаса и более) мужчины позволяют себе чаще женщин.

Каковы основные причины опозданий? Лидируют, конечно, пробки и проблемы с общественным транспортом: из-за них опаздывают 36% и 34% опрошенных самарцев соответственно. Все остальные объяснения звучат намного реже: 15% сообщили, что задерживаются, как правило, из-за семейных обязанностей (например, отводят ребенка в детский сад), по 12% — что приходить на работу вовремя им мешает слишком крепкий утренний сон и форс-мажорные обстоятельства («Застрял в лифте»; «Пробилось колесо»; «Попал в ДТП» и т.д.). В том, что быть пунктуальными им мешает исключительно собственная несобранность и неорганизованность, признаются 5% респондентов, еще 3% ссылаются на личные дела и обстоятельства (обследование у врача, визит к нотариусу и т.п.). По мнению 2% респондентов, соблюдать режим работы им мешает нехватка мотивации, а 1 опрошенный из 100 откровенно говорит, что ему просто лень идти на работу утром. 6% горожан назвали другие причины опозданий: плохое самочувствие, сломанный будильник, переработки накануне и проч.

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