3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени

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В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Самары.



По мнению каждого девятого жителя Самары, ТК РФ сегодня в основном защищает интересы сотрудника. 29% горожан считают, что трудовое законодательство в РФ в большей степени — на стороне работодателя. 34% говорит, что интересы работодателя и сотрудника в современном мире защищены в равной степени.



Каждый третий мужчина считает, что ТК РФ защищает права работодателя. 36% женщин уверены, что у нанимателя и работника — равные права.



Граждане 35—44 лет уверены в том, что права сотрудника и работодателя защищены в равной степени чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты старше 45 лет чаще остальных считают, что трудовое законодательство ориентировано на работодателя (40%).



Больше всего уверенных в приоритете интересов работника — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, чем выше заработок, тем выше осведомленность в нюансах ТК РФ и возможностях отстоять свои права в трудовых спорах.



Основной тренд последних лет — на равноправие. Только 7% представителей кадровых служб заявили, что трудовой кодекс на стороне компаний. О равном соблюдении интересов сейчас заявили в каждой третьей компании. Права работника в приоритете — уверены представители 49% предприятий и организаций.





Время проведения: 5—12 августа 2024 года