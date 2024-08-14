Я нашел ошибку
Главные новости:
Первое место заняла команда "Крылья Мечты"-1 из Самары, второе - ГБУ СО "Приволжский дом-интернат" села Приволжье, третье - "Крылья Мечты"-2.
В Самаре завершились областные соревнования по футболу среди лиц с ОВЗ
В течение недели 150 спортсменов в возрасте до 20 лет соревновались в классах яхт "Европа", "Зум 8" и "Кадет".
В Ульяновске состоялось первенство России по парусному спорту
Самарская школьница отправилась в Арктику на ледоколе
Самарская школьница поплыла на ледоколе в Арктику
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Самарский речной вокзал намерены обновить за три года
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
Осталось меньше недели до завершения приемной кампании в колледжах «Профессионалитета»
спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Спрос работодателей на сотрудников для подработки вырос на 45%
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам
Минфин предложил поднять зарплату чиновникам, а часть из них сократить
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.66
2.71
EUR 100.56
3.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени

14 августа 2024 13:34
126
3 из 10 жителей Самары уверены, что ТК РФ защищает их права и права работодателя в равной степени

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru приняли участие представители компаний и экономически активные граждане из Самары.


По мнению каждого девятого жителя Самары, ТК РФ сегодня в основном защищает интересы сотрудника. 29% горожан считают, что трудовое законодательство в РФ в большей степени — на стороне работодателя. 34% говорит, что интересы работодателя и сотрудника в современном мире защищены в равной степени.

Каждый третий мужчина считает, что ТК РФ защищает права работодателя. 36% женщин уверены, что у нанимателя и работника — равные права.

Граждане 35—44 лет уверены в том, что права сотрудника и работодателя защищены в равной степени чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты старше 45 лет чаще остальных считают, что трудовое законодательство ориентировано на работодателя (40%).

Больше всего уверенных в приоритете интересов работника — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, чем выше заработок, тем выше осведомленность в нюансах ТК РФ и возможностях отстоять свои права в трудовых спорах.

Основной тренд последних лет — на равноправие. Только 7% представителей кадровых служб заявили, что трудовой кодекс на стороне компаний. О равном соблюдении интересов сейчас заявили в каждой третьей компании. Права работника в приоритете — уверены представители 49% предприятий и организаций.


Время проведения: 5—12 августа 2024 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской области ужесточена миграционная политика
14 августа 2024  12:32
В Самарской области ужесточена миграционная политика
162
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
657
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
346
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
1100
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
384
Весь список