3 из 10 самарцев в 2023 году хотят наладить личную жизнь

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В конце года многие из нас традиционно дают себе обещания начать с 1 января новую жизнь: в этом году мужчины чаще планируют отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, а женщины — изменить свое отношение к окружающей действительности и систему питания. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего самарцы хотели бы с нового года изменить ситуацию на личном фронте: об этом мечтают 30%. 29% настроены тратить больше времени на хобби и увлечения. По 26% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 24% респондентов, сделать ремонт — 18%, больше отдыхать — 16%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 15%, отказаться от вредных привычек — 13%, заняться изучением иностранного языка и правильно питаться — по 10%. Каждый одиннадцатый (9%) хотел бы изменить круг друзей. И лишь 6% не дают никаких зароков, они готовы оставить все как есть.



О том, чтобы отказаться от вредных привычек и уделять больше внимания близким, чаще задумываются мужчины, тогда как о правильном питании и об изменении отношения к жизни — женщины.



Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят изменить свою личную жизнь, заняться хобби, образованием, спортом и иностранными языками, а также поменять отношение к окружающей действительности, кругу друзей и систему питания. Тех же, кто мечтает с 1 января уделять больше внимания своим близким, заняться ремонтом, отказаться от вредных привычек и чаще отдыхать, больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет.



Горожане с доходом менее 50 тыс. руб. чаще других мечтают об устройстве личной жизни и смене круга общения, а респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. — о необходимости отказаться от вредных привычек, выделять время на хобби, спорт и изучение иностранного языка.



Время проведения: 10—12 декабря 2022 года