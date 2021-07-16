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3 из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров

16 июля 2021 10:58
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3 из 10 офисных работников жалуются на конфликты с коллегами из-за кондиционеров

 О наличии кондиционеров в офисах рассказали 75% офисных работников: в коллективах 29% опрошенных несовпадение климатических предпочтений становится предметом ссор между сослуживцами, 46% не пикируются с коллегами из-за кондиционеров.

Если среди женщин о ссорах из-за «кондеев» рассказала каждая третья (33%), то среди мужчин — лишь каждый четвертый (26%). Сотрудники до 34 лет рассказывали о перепалках чаще, чем респонденты от 35 лет (32% против 27% среди россиян 35—44 лет и 28% среди тех, кому более 45-ти).

По сравнению с аналогичным опросом 2011 года, ссор из-за кондиционеров стало меньше: 10 лет назад не ругались с коллегами по такому вопросу 40% опрошенных, сейчас — 46%.

SuperJob отмечает увеличение спроса на мастеров по установке, ремонту и обслуживанию кондиционеров в период аномальной жары, установившейся в большинстве регионов страны. Зарплатные предложения на полную занятость и при условии выполнения большого числа заказов сегодня достигают в Москве 240 000 руб. в месяц. Средний рыночный заработок в столице сейчас составляет 120000—140000 руб. в месяц.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей офисных профессий из всех округов страны.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 332
Время проведения: 9—14 июля 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работающее в офисе
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: pixabay.com

Теги: кондиционер офис соцопрос

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