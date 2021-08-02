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3 августа стартует Всероссийский акселератор по промышленному туризму от АСИ   

2 августа 2021 17:24
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Сердце проекта – методология развития промышленного туризма – разработка самарской компании.

Завтра, 3 августа, стартует подготовительный модуль лидерского проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Всероссийский акселератор по промышленному туризму» (далее – Акселератор). Инициатива реализуется при поддержке Минпромторга РФ. Главной целью Акселератора является создание механизма по улучшению имиджа российских предприятий, формированию потребительской лояльности к продукции российских брендов и появлению новых турпродуктов на территории регионов страны.

Развитие промышленного туризма становится новым трендом, новой философией открытости российских производителей. И создание Акселератора – логическое продолжение инициативы развития промышленного туризма в регионах, которая на протяжении 2020 года реализовалась АСИ совместно с регионами Российской Федерации при поддержке Минпромторга Российской Федерации. По ее итогам в 20 регионах страны создана и внедрена «Методология развития промышленного туризма» – универсальное руководство, позволяющее легко создавать и внедрять промышленные экскурсии. Инициатором и разработчиком методологии стала самарская компания MICE Market. Также Самарская область стала первым регионом, заключившим с АСИ соглашение о сотрудничестве в сфере промышленного туризма.

«Самарская область – один из крупнейших промышленных регионов России, на территории которого действует программа развития промышленного туризма. Уже сегодня в ней участвуют около 20 предприятий и организаций региона, и мы уверены, что эта цифра будет только расти, – говорит Сергей Рыжов, инициатор проекта «ПромТуризм», генеральный директор MICE Market. – Еще в 2019 году я представил Дмитрию Игоревичу проект по развитию промышленного туризма. Инициатива была поддержана и масштабирована. Дмитрий Игоревич и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в рамках ПМЭФ-2019 договорились о совместной реализации проектов в сфере промышленного туризма. Опыт нашего региона в этом направлении признан экспертами АСИ лучшим в стране».

Промышленный туризм сегодня – мощнейший инструмент, позволяющий решать несколько задач: профориентация для школьных групп и студентов для удержания в регионе высококвалифицированных кадров; информирование о модернизации и внедрении современных технологий на отечественном производстве и, как следствие, повышение лояльности к продукции российских предприятий; обмен опытом для профессионалов отрасли; развитие промышленного туризма как сектора туристской отрасли.

Участниками Акселератора могут стать региональные команды, включающие в себя представителей исполнительной власти и ведущих предприятий региона, туристический бизнес, а также деловые сообщества, ВУЗы.

Акселератор стартует 3 августа с подготовительного модуля, в рамках которого организаторы и ведущие эксперты осветят основные цели и задачи проекта, представят методологию развития промышленного туризма в Российской Федерации и расскажут об оформлении заявки.

Основная программа Акселератора будет состоять из 3 модулей: по итогам первого регионы совместно с экспертами разработают собственные стратегии развития промтуризма. В рамках второго предприятия сформируют экскурсионные программы самых разнообразных форматов, позволяющие максимально ярко и интересно презентовать историю и достижения предприятия. По итогам третьего модуля разработанные программы войдут в предложения ведущих российских туроператоров и будут представлены на зарубежных рынках

Регистрация на подготовительный модуль открыта на официальном сайте Акселератора.

Теги: АСИ Всероссийский акселератор промышленный туризм

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