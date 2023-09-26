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29 сентября состоится творческая встреча писателя Александра Пелевина с гостями и жителями Самары

26 сентября 2023 15:12
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Творческий вечер откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе».

29 сентября в 19.00 в Большом зале Дома офицеров Самарского гарнизона (г.Самара, ул.Шостаковича, д.7) состоится творческая встреча поэта, писателя, лауреата Всероссийских премий и конкурсов Александра Пелевина с гостями и жителями губернской столицы. Творческий вечер откроет второй сезон литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе» – совместного патриотического просветительского проекта Дома офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова и Военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

Первый сезон проекта проходил в Самаре с декабря 2022 года по май 2023 года. За это время столицу Самарской области посетили: скрипач-виртуоз, член Общественной палаты Российской Федерации Пётр Лундстрем; известные историки Алексей Исаев и Егор Яковлев, поэт Дмитрий Мельников; советский и российский писатель, драматург, общественный деятель Юрий Поляков.

Российский писатель, поэт, журналист, редактор Александр Пелевин в рамках фестиваля «Путь к Победе» уже был в Самаре. В январе на базе Дома офицеров Самарского гарнизона прошел творческий вечер Александра Пелевина и скрипача-виртуоза Петра Лундстрема. С момента этой встречи поэтический цикл о событиях на Донбассе и специальной военной операции Александра Пелевина пополнился целым рядом ярких произведений. В 2023 году Александр неоднократно посещал зону проведения СВО, лечебные учреждения Министерства обороны в составе гуманитарных и творческих делегаций, выступал перед бойцами и командирами, участвовал в благотворительных концертах.

В рамках фестиваля «Путь к Победе» Александр Пелевин также посетит Самарскую областную универсальную научную библиотеку (г.Самара, пр.Ленина, д.14а), познакомится с экспозицией книжной выставки «Сила в правде», пообщается с читателями. Начало мероприятия в 15.00.

Масштабный патриотический проект «Сила в правде» инициировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По поручению главы региона в публичных библиотеках Самарской области появились тематические стенды, которые представляют собой разносторонний взгляд на наше прошлое и настоящее, помогают через художественные книги о войне и фашизме, исторические, публицистические, документальные материалы ХХ века и хронику современных периодических изданий расставить верные акценты в понимании причин проведения СВО.

Вход на все мероприятия свободный.

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