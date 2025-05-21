29% самарцев поддерживают принятие закона о допуске на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

В обществе уже давно обсуждается идея допуска на госслужбу только тех мужчин, которые отслужили в армии, но пока она не находит однозначной поддержки. За принятие закона, регламентирующий такой порядок, выступают 29% самарцев, против — 51%.

Сторонники убеждены: «Откосивших от армии близко не подпускать к госслужбе». Оппоненты высказывают мнение, что важнее профессиональные качества: «При чем тут армия? Нужны честные и ответственные люди с образованием».



Мужчин и женщин, которые высказались за принятие подобного закона, примерно поровну, а вот противников больше среди мужчин. Чем старше граждане, тем эта идея им ближе (34% респондентов от 45 лет приветствуют инициативу, а среди тех, кто моложе, таких не более 23%). С ростом уровня дохода растет и число голосов в поддержку мнения о том, что госслужба — не для каждого: за принятие закона — 37% горожан с доходом от 100 тысяч рублей и лишь каждый четвертый, чей заработок менее 50 тысяч рублей (25%).



Наиболее категоричны отслужившие мужчины — 60% из них убеждены, что прием на госслужбу должен быть только после армии, тогда как среди не служивших соглашаются с этим только 10%.

Время проведения: 16 апреля — 14 мая 2025 года