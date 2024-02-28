29 февраля Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

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Владимир Путин огласит послание Федеральному cобранию 29 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 февраля 2024 года обратится к Федеральному собранию Российской Федерации с ежегодным посланием", — говорится в релизе.

В прошлом году глава государства выступал с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В 2022-м послания не было — как пояснил сам президент, это было связано с "большой динамикой событий".

Послание представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ, пишет РИА Новости.

Послание будет транслироваться по всем федеральным каналам. Начало трансляции в 12.00 часов по Москве.