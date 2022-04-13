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28% жителей Самарской области хотели бы работать в офисе со спортзалом

13 апреля 2022 11:18
46
28% жителей Самарской области хотели бы работать в офисе со спортзалом

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, как именно они выбирают себе работодателя.

Самое главное при выборе работы для респондентов Самарской области – высокий уровень заработной платы, об этом сообщили 82% опрошенных. Интересно, что наиболее важен этот фактор для соискателей 25-34 лет (86%), а наименее – для людей старше 55 лет (61%).

На втором месте по значимости – месторасположение компании, на это обращают внимание 54% жителей Самарской области. Наиболее важен этот фактор для юристов (74%), производственников (71%), а также административного персонала и строителей (по 70%).

Третий по важности фактор при выборе места трудоустройства - корпоративное обучение профессиональным навыкам – этот вариант набрал 46% голосов. Чаще всего это представители сферы продаж (58%), а также ИТ-специалисты (53%).

41% жителей области при выборе работы учитывают, предлагает ли компания гибкий график, который можно настраивать под себя. Для 27% важно отсутствие дресс-кода, для 23% - известность компании на рынке. Для 28% при выборе места работы важен современный офис со спортзалом и зоной отдыха, столько же отметили важность возможности полноценной удаленной работы.

Наименее важны для жителей региона наличие дисконтной программы для сотрудников на продукцию компании (7%), а также корпоративные путешествия (12%).

Теги: Опрос

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