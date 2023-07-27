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28 июля в День крещения Руси при поддержке Патриаршего совета по культуре состоится всероссийская премьера нового фильма о Херсонесе Таврическом «Родина моей Родины», которая пройдет сразу в нескольких форматах. Участниками праздничного показа-акции станут площадка обновленного музея заповедника «Херсонес Таврический», практически все телеканалы Республики Крым и города Севастополя, а также исторические парки «Россия – Моя история» по всей стране. Суммарная аудитория премьеры предположительно составит более пяти миллионов зрителей.

Это первая картина о древнем городе, соединившая на таком уровне многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актерской игрой, анимацию с экспертизой российских ученых мирового уровня. Так, благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков. Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино. Уникальность фильма в том, что в нем использованы съемки новейших археологических находок, которые были обнаружены археологами в рамках раскопок (не имеющих аналогов в мире по масштабу), финансируемых Фондом «Моя история». Найденные ценности еще не скоро окажутся в экспозиционных фондах после научной и инвентарной обработки и реставраций, но именно благодаря фильму увидеть первыми сокровища корсунской земли смогут миллионы зрителей по всей стране.

Цифровая премьера фильма состоится в официальном сообществе фонда «Моя история» 28 июля.

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов: историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. Тысячи документальных свидетельств и научных разработок вошли в основу материалов проекта.

«Фильм «Родина нашей Родины» создан по благословению Митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения Президента РФ о популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства. Уверен, он займет особое место в медиатеке наших проектов, посвященных Херсонесу Таврическому, а художественные изделия, обнаруженные в ходе раскопок, станут памятниками культуры мирового значения, которые войдут в золотую кладовую будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический», – сообщил директор фонда «Моя история» Иван Есин.