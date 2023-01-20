27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады

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Актуально для родителей: 27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год.

Распределение будет в том числе и в детский сад общеразвивающего вида № 123. Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении. В детском саду планируется пять групп общеразвивающей направленности для детей от 1,5 до 7 лет.

Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования Администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

Информация о наличии свободных мест в МОО размещена на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.