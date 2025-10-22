Я нашел ошибку
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
27% самарцев считают, что их основным источником дохода на пенсии будет работа

22 октября 2025 10:26
139
27% самарцев считают, что их основным источником дохода на пенсии будет работа

В опросе SuperJob приняли участие экономически активные респонденты.

27% самарцев считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23%. Личные сбережения рассчитывают использовать 16% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 5%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%).


Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ.

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 30 и 35%, что значительно выше, чем среди горожан до 35 лет (17 и 26%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 6%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (24%) и работу (37%), чем обладатели среднего профессионального образования (22% и 23% соответственно).

Среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц доля рассчитывающих на государственную пенсию составляет 31%, а на работу — 34%. Среди зарабатывающих от 100 тысяч на госвыплаты надеются меньше и работать планируют реже (14 и 23% соответственно), зато чаще полагаются на личные сбережения (18% против 12% среди получающих ниже среднего).
 

Время проведения: 14—17 октября 2025 года

