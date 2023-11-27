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27 ноября наградили многодетных матерей губернии

27 ноября 2023 16:41
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Дмитрий Азаров, приветствуя женщин на торжественном мероприятии, поблагодарил матерей за воспитание достойного поколения великой России.

Торжественное мероприятие (0+), приуроченное к Дню матери, организовали в понедельник, 27 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета. Региональные знаки отличия "Материнская доблесть" и благодарности губернатора Дмитрия Азарова сегодня получили 15 жительниц Самарской области, воспитавших пятерых и более детей.

По словам главы региона, по инициативе Президента Владимира Путина в стране ежегодно принимаются новые меры поддержки, улучшающие материальное состояние семей с детьми, в том числе родственников участников спецоперации. Всего в Самарской области действует 27 соответствующих программ. В следующем году на поддержку семей с детьми в бюджете дополнительно планируется направить 15 млрд рублей, а общий объем соцподдержки в нашем регионе составит 50 млрд рублей.

Дмитрий Азаров, приветствуя женщин на торжественном мероприятии, поблагодарил матерей за воспитание достойного поколения великой России.

- Сегодня в зале те, для кого нет чужих детей. Многие семьи берут ребятишек, оставшихся по тем или иным причинам без родителей.

Губернатор уточнил, что сейчас в Самарской области почти 23,5 тысячи многодетных семей, еще в 5,5 тысячи воспитывают не только своих, но и приемных детей.

Глава региона добавил:

- Знаю, что вашего материнского самарского сердца хватит на всех, вашей любви, заботы, внимания и, конечно, терпения. Ваш труд - колоссальная работа по воспитанию достойного гражданина. В первую очередь благодарю матерей ребят, которые защищают независимость нашей страны, мирное небо. Вы воспитали достойных защитников Отечества, настоящих героев. Мы никогда не забудем их имена.

Знаком отличия "Материнская доблесть" была отмечена мама пятерых детей Галина Черняк из Самары. Она вместе со своим супругом воспитывает четырех дочек и одного сына. Женщина рассказала:

- Сложностей нет. Все мои дети – моя жизнь. Важно уметь слышать, уважать и прощать друг друга. Нужно понимать и видеть в глазах радость и грусть. Сегодня приятно получить награду за вклад в свою семью, город и общество. Все-таки мне очень помогли, особенно разными мерами поддержки. Например, материнский капитал и социальный контракт – я помогаю мужу в его плотницком деле.

Также среди награжденных – мать восьмерых детей, шести мальчиков и двух девочек, Надежда Зуева из Волжского района. Их семья очень крепкая и дружная.

- Всегда и везде мы вместе. С детьми нужно дружить. Тогда они понимают, что после школы, например, можно прийти и сразу поделиться своими переживаниями с родителями. Сегодняшняя награда показывает, что мы идем в правильном направлении, становимся примером для других семей.

 

Фото: Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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