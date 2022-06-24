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27 июня в Самарской области возобновят свою работу семь предприятий сети «Вкусно — и точка»

24 июня 2022 15:38
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В обновленное меню войдут большинство любимых продуктов гостей.

27 июня в Самарской области возобновят свою работу семь предприятий сети «Вкусно — и точка»: в Самаре, Тольятти и Сызрани. Торжественная церемония открытия пройдет в 10:00 в предприятии по адресу: ул. Полевая, 15. 

Торжественное открытие «Вкусно — и точка» в Самаре посетит Глава департамента торговли и потребительского рынка Самарской области Клинкова Юлия Анатольевна.

Полный список предприятий:

Самара, ул. Полевая, 15 

Самара, ул. Аэродромная, 47А 

Самара, ул. Стара Загора, 142Г 

Самара, проспект Кирова, вл. 391Б 

Самара, проспект Кирова, вл. 147

Тольятти, ул. Победы, вл. 29 

Сызрань, проспект 50 лет Октября, 24Е

Эстафета открытий продолжится и 28 июня.

Главными принципами «Вкусно — и точка» остаются высокие стандарты качества обслуживания и безопасности продукции, использование передовых технологий, а также применение лучших практик подготовки и работы с персоналом.

В обновленное меню войдут большинство любимых продуктов гостей, например, Чизбургер, Гамбургер, Чикенбургер, Наггетсы, картофель фри и по-деревенски, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. Некоторые позиции будут доступны позднее. В скором времени в предприятиях также появится зона кафе, где гости смогут отдохнуть и насладиться горячими напитками.

В период трансформации бизнеса «Вкусно — и точка» сохранила свой штат в полном составе. Это 62 000 человек в 62 регионах России, а также более 100 000 тысяч работников на предприятиях поставщиков. С июня «Вкусно — и точка» открыла найм сотрудников. Дальнейшее развитие компании путем открытия новых точек на арендных площадях также позволит оказать поддержку малому бизнесу и укрепить отношения с партнерами.

Продолжит свою работу и приложение для смартфонов. Его название поменяется на «Вкусно — и точка», а ранее полученные бонусы программы лояльности — сохранятся. В скором времени также заработает доставка из всех предприятий, сообщает пресс-служба "Вкусно – и точка".

 

Фото:   pxhere

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