При себе необходимо иметь паспорт.
26 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена»  все желающие смогут сделать прививку от гриппа
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
26 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут общеобластной широкомасштабный рейд

26 сентября 2025 10:39
26 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут общеобластной широкомасштабный рейд, направленный на профилактику и недопущение ДТП, а также на предупреждение, выявление и пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения.

В мероприятии будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе руководящего состава, а также сотрудников Управления Госавтоинспекции, отдельной специализированной роты Госавтоинспекции и сотрудников ЦАФАП. Кроме того, в мероприятии примут участие активисты общественной организации «Ночной патруль».

Помимо снижения количества дорожно-транспортных происшествий, проведение специализированного мероприятия решает ряд других важных задач – профилактика и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств.

Кроме того, внимание полицейских будет направлено на выявление водителей, управляющих автомобилями с нанесением тонировочного покрытия. 

Еще одна категория правонарушений, которой будет посвящен рейд, это управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нарушителям Правил дорожного движения, а также с пониманием относиться к проводимому рейдовому мероприятию, которое направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на дорожную ситуацию и избежать человеческих жертв.

В Самаре подросток ехал по тротуару на квадроцикле, а отец начал его защищать
26 сентября 2025, 10:33
Когда очевидец попытался остановить нарушителя и вызвать полицию, на место прибыл отец юного гонщика. Происшествия
Госавтоинспекторы продолжают напомнить юным жителям региона Правила дорожного движения
24 сентября 2025, 13:15
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические встречи с детьми. Общество
В Нефтегорском районе после ночной погони задержали водителя, грубо нарушившего ПДД
23 сентября 2025, 11:24
Тот  пояснил полицейским, что отдыхал со своей девушкой, распивая пиво, в какой-то момент между ними произошла ссора, и он, не сдержав эмоций, решил уехать к себе... Происшествия
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
