26 сентября сотрудники Госавтоинспекции проведут общеобластной широкомасштабный рейд, направленный на профилактику и недопущение ДТП, а также на предупреждение, выявление и пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения.

В мероприятии будет задействовано максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции, в том числе руководящего состава, а также сотрудников Управления Госавтоинспекции, отдельной специализированной роты Госавтоинспекции и сотрудников ЦАФАП. Кроме того, в мероприятии примут участие активисты общественной организации «Ночной патруль».

Помимо снижения количества дорожно-транспортных происшествий, проведение специализированного мероприятия решает ряд других важных задач – профилактика и пресечение грубых нарушений со стороны водителей транспортных средств.

Кроме того, внимание полицейских будет направлено на выявление водителей, управляющих автомобилями с нанесением тонировочного покрытия.

Еще одна категория правонарушений, которой будет посвящен рейд, это управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Областная Госавтоинспекция призывает граждан не проявлять равнодушие и беспечность к нарушителям Правил дорожного движения, а также с пониманием относиться к проводимому рейдовому мероприятию, которое направлено на обеспечение безопасности дорожного движения. Только совместными усилиями можно повлиять на дорожную ситуацию и избежать человеческих жертв.