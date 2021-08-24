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26 августа на Рощинском полигоне начнет свою работу военно-технический форум «Армия-2021» 

24 августа 2021 15:22
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Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.

26 августа с 11 часов утра на Рощинском полигоне в Самарской области начинает свою работу военно-технический форум «Армия-2021». Торжественное открытие форума состоится в 15:00. Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа включительно, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.

В ходе мероприятия будет организована выставка новейших образцов вооружения и военной техники 2-й гвардейской общевойсковой армии, отдельного соединения противовоздушной обороны и отдельной бригады спецназа Центрального военного округа, а также специальной техники МЧС России, Росгвардии, ГУ МВД и ДОСААФ.

На полигоне будут продемонстрированы зенитно-ракетная система «С-400», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», тяжелая самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б3, новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых «Линза».

Всего на форуме будет представлено более 50 образцов военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», зенитные установки ЗУ-23-2, артиллерийские орудия 2С34 «Хоста», минометы 2Б9 «Василек» и 2Б14 «Поднос», а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих.

В этот день для гостей форума запланированы культурно-просветительские и спортивные мероприятия, динамический показ огневых возможностей вооружения и военной техники, демонстрация учебного боя мотострелковой роты в наступлении, розыгрыш тактического эпизода по уничтожению НВФ с форсированием водной преграды на БТР-82АМ, выполнение нормативов ГТО.

На полигоне оборудованы парковочные места для автовладельцев.

Теги: Армия-2021 Рощинский полигон Форум

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