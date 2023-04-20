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25 воспитанников Тольяттинского социального приюта «Дельфин» познакомились с профессией огнеборцев

20 апреля 2023 19:31
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Экскурсия и занятие для ребят прошло на базе 81 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.

19 апреля для 25 воспитанников Тольяттинского социального приюта для детей и подростков «Дельфин» состоялось знакомство с профессией огнеборцев.

Экскурсия и занятие для ребят прошло на базе 81 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда.

Школьникам рассказали не только о том, как пожарные ежедневно, на протяжении более чем 370 лет борются с огнем и спасают людей, какую технику и оборудование при этом используют, но и о том, что одной из важных задач для современных сотрудников МЧС является предотвращение пожаров и обучение людей правилам безопасного поведения.

Начальник 81 пожарно-спасательной части Виктор Панфилов:

«Детям необходимо знать из-за чего может произойти пожар, какие вещества и предметы пожароопасны, что может являться источником огня. Мальчикам и девочкам, в зависимости от возраста, стоит изучить хотя бы элементарные правила пожарной безопасности, как в общественных местах, так и в быту, уметь вызывать пожарную охрану по телефонам «01» или «101».

Во время экскурсии пожарные наглядно продемонстрировали воспитанникам «Дельфина» как работает огнетушитель, и как правильно пользоваться самоспасателями.

Начальник отделения и наставник в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти Олег Ольховский:

«На экскурсии помимо правил пожарной безопасности мы рассказываем ребятам, как эвакуироваться из горящего или задымленного здания, и как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Сегодня мы показали мальчикам и девочкам, как применять огнетушитель и самоспасатель, и отработали на практике эти навыки».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

 

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