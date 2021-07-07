25 сотрудников «РКС-Самара» получили дипломы кафедры «Инженерные коммунальные системы» научно-образовательного центра АСА СГТУ

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Получение профессиональной переподготовки для сотрудников «РКС-Самара» уже стало традицией. Это уже третья и самая большая специализированная группа. Каждый студент прошел обучение, защитил диплом и заслужил присвоение квалификации «Специалист в области водоснабжения и водоотведения» на базовой кафедре ООО «СКС» «Инженерные коммунальные системы» Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. Практически все сегодня продолжают работать на предприятии, составляют основу руководящего состава высшего и среднего звена.

Поздравляя выпускников, главный управляющий директор «РКС-Самара», руководитель научно-образовательного центра Владимир Бирюков сказал: «Конечно, работать и учиться одновременно сложно, а сначала даже страшно. Приходится отрывать время от отдыха, семьи, других более приятных дел. Но я всегда говорю, страшно – делай шаг вперёд. Только тогда можно достичь большего, научиться новому, изменить свою жизнь. Я когда-то сказал, что мы добьёмся того, что у нас будут работать только лучшие. Сегодня мы уверенно идём к этому. Ваши дипломы – тому подтверждение».

«Смотрю я на вас и думаю: какие вы все молодцы! – с такими тёплыми словами обратился к выпускникам заведующий кафедрой водоснабжения и водоотведения АСА СамГТУ, доктор технических наук, профессор Александр Стрелков. – Какие прекрасные дипломные работы вы подготовили. Для нас, преподавателей, учёных, общение с вами очень много значит. Мы тоже учимся у вас, как производственников. Я очень надеюсь, что те знания, которые вы целенаправленно получали, помогут вам в ежедневной работе, в работе всего предприятия. Я очень рад за каждого из вас».

Осенью состоится новый набор на старых условиях: каждому будет оказана материальная помощь предприятия для компенсации затрат. Таким образом компания не только морально поддерживает желающих работать в компании и повышать свой профессиональный уровень.