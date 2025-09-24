25 сентября в СОУНБ пройдет открытая просветительская встреча с участием представителей Самарской ассоциации психообразования

165

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на первую в новом учебном году встречу с участием представителей Самарской ассоциации психообразования.

С лекцией «Техники самопомощи, или Аптечка психолога» выступят специалисты клиники психотерапии «Про тебя»: КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и интегративный психолог Анастасия Соколова.

Гости узнают о различных техниках психологической самопомощи. Круговорот мыслей, эмоций и переживаний сопровождает современного человека. Справиться с этим грузом иногда оказывается довольно трудно – и по этой причине многие люди ищут помощи у психологов. Однако что делать, если нет возможности обратиться к специалистам? На этот случай психологами разработаны различные техники самопомощи, которые помогут управлять своими чувствами и эмоциональным состоянием.

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который реализуется Государственным бюджетным учреждением культуры «Самарская областная универсальная научная библиотека» в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования (САП).

Анонсы новых событий проекта можно будет увидеть в сообществах СОУНБ и САП «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Ждём всех, кто стремится к личностному росту и заботится о психическом здоровье, 25 сентября в 18:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу: г.Самара, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Участие бесплатное!

Количество мест ограничено!

18+