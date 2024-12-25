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25 декабря сотрудники Росреестра отмечают свой профессиональный праздник - День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В честь праздничной даты в Управлении Росреестра по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого были озвучены достижения сотрудников, высказаны слова благодарности за их труд и вклад в развитие системы регистрации.

За безупречную и эффективную гражданскую службу руководитель Управления Вадим Владиславович Маликов вручил сотрудникам ведомственные награды.

Главная задача Росреестра - качественно и быстро оказывать государственные услуги ведомства, внедряя современные технологии, открывая новые каналы взаимодействия с заявителями и помогать гражданам стать полноправными владельцами имущества.

Отметим, что сотрудники самарского Росреестра активно участвуют в социальных проектах, в том числе направленных на поддержку военнослужащих. Это служит важным проявлением гражданской ответственности коллектива. Участие ведомства в волонтерских акциях отмечено Благодарственным письмом Думы городского округа Самара «За оказание гуманитарной помощи военнослужащим», которое было вручено на мероприятии.

В этот день было сказано много теплых слов. С праздничной датой поздравила сотрудников Росреестра первый руководитель «Самарской областной регистрационной палаты», а ныне Советник губернатора по Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова.

На торжественное мероприятие были приглашены те, с кого начиналась история ведомства, те, кто посвятил себя общему делу и отдал немалую часть своей жизни для развития и процветания Управления.

В завершение праздника Вадим Владиславович Маликов подчеркнул важность командной работы, которая позволила достичь значительных результатов в сфере регистрации прав на недвижимость: «Каждый из вас вносит неоценимый вклад в общее дело, и именно благодаря вашим усилиям мы не только улучшаем качество предоставления услуг Росреестра, но и способствуем развитию экономики региона и страны в целом», — отметил он, — «Впереди у нас новые вызовы и задачи, и, благодаря сплоченности и высокому уровню квалификации нашего коллектива, мы готовы с уверенностью смотреть в будущее, продолжать служить интересам общества и государства», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области