За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги мероприятия «Должник»
«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской Думы Самары и руководителя депутатского объединения
В Красноярском районе завершили работы по благоустройству 3 общественных пространств
Самарская область в тройке лучших на фестивале уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Открыта регистрация представителей СМИ и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»
24% самарцев считают, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак

26 сентября 2025 09:40
169
24% самарцев считают, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак

 В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня 24% самарцев уверены, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно.  34% горожан считают брак не обязательным, но желательным условием. Еще 36% считают, что жениться или выходить замуж обязательно.
В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (37% против 35%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (36% против 31% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 29% мужчин и 20% женщин.

Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака. Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (25%), чем мужчины с высшим образованием (37%).

Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (40% против 29%). Женщины с высшим образованием реже считают брак обязательным (30%), чем женщины со средним профессиональным образованием (38%). Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (40%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 23%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (50%).

Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения. А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

Время проведения: 15—19 сентября 2025 года

