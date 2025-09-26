24% самарцев считают, что для рождения ребенка не обязательно вступать в брак

169

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня 24% самарцев уверены, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно. 34% горожан считают брак не обязательным, но желательным условием. Еще 36% считают, что жениться или выходить замуж обязательно.

В целом мужчин и женщин, считающих брак обязательным условием для рождения детей, примерно поровну (37% против 35%). При этом женщины демонстрируют большую склонность к компромиссному варианту «не обязательно, но желательно» (36% против 31% мужчин). Позицию о необязательности брака разделяют 29% мужчин и 20% женщин.



Наличие семьи оказывает сильное влияние на взгляды представителей сильного пола: женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака. Мужчины со средним профессиональным образованием реже считают брак обязательным (25%), чем мужчины с высшим образованием (37%).



Наличие детей и брачный статус горожанок влияют на их мнение иначе, чем у мужчин. Замужние женщины чаще незамужних считают брак желательным, но не обязательным (40% против 29%). Женщины с высшим образованием реже считают брак обязательным (30%), чем женщины со средним профессиональным образованием (38%). Молодые женщины до 35 лет больше всего поддерживают обязательность брака (40%). Среди женщин 45+ это мнение разделяют лишь 23%, а каждая вторая назвала брак желательным, но не обязательным (50%).



Мужчины с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц являются главными сторонниками вступления в брак ради деторождения. А среди женщин с тем же уровнем дохода больше всего тех, кто уверен, что для рождения ребенка замуж выходить необязательно.

Время проведения: 15—19 сентября 2025 года