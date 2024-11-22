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24 ноября в Самарской области завершается сезон навигации

22 ноября 2024 17:41
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С 25 ноября регулярные пассажирские перевозки речным транспортом будут осуществляться только по маршруту Самара – Рождествено.

24 ноября в Самарской области завершается сезон навигации. С 25 ноября регулярные пассажирские перевозки речным транспортом будут осуществляться только по маршруту Самара – Рождествено, для которого до стабильного ледостава составлено межнавигационное расписание. Также с 26 ноября вводится новое расписание судов на грузовой переправе Октябрьский спуск – Рождествено.

Всего в период навигации в 2024 году в регионе перевезено порядка 700 тысяч пассажиров. Регулярные перевозки речным транспортом выполнялись по 9 маршрутам из Самары и Тольятти, в том числе по трем скоростным маршрутам из Самары в населенные пункты Ширяево и Винновку.

В навигацию 2025 года ожидается рост пассажиропотока. На рейсы из Самары в направлении Ширяево и Рождествено выйдут два новых судна проекта «Малое пассажирское круизное судно «МПКС», которые уже пришли в областной центр.

Вместимость «МПКС» - 240 пассажиров. Суда оснащены новым навигационным оборудованием, системами пожаротушения, их характеристики позволяют осуществлять перевозку маломобильных граждан. Класс судов «Лед 20» позволяет им работать в межнавигационный период по битому льду.

Приобретение новых судов позволит открыть в навигацию 2025 года новый маршрут Самара (Речной вокзал) – Ширяево с сохранением существующих в 2024 году рейсов. Таким образом, между Самарой и Ширяево будет курсировать 8 пассажирских рейсов в день по доступным тарифам. Рост пассажиропотока в направлении Ширяево, в том числе за счет увеличения турпотока, составит за навигационный период 2025 года более 50 тысяч человек, а общий пассажиропоток в населенный пункт – более 170 тысяч.

Отметим, что до 2027 года в Самарской области ожидается существенное обновление речного пассажирского транспорта. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева до 2027 года производителем будет поставлено еще 4 судна проекта «МПКС».

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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