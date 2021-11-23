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Розыгрыш состоится в прямом эфире.
24 ноября в губернии состоится первый розыгрыш викторины «Вакцинация - это жизнь"
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24 ноября в губернии состоится первый розыгрыш викторины «Вакцинация - это жизнь"

23 ноября 2021 18:05
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Розыгрыш состоится в прямом эфире.

24 ноября в 13.00 стартует первый розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. Розыгрыш состоится в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на сайте Самарского областного вещательного агентства «СОВА», в официальном паблике «СОВА» ВКонтакте, в официальном паблике ВКонтакте «Самарская Область».

Результаты розыгрыша будут опубликованы в «Волжской коммуне» в приложении «Вестник Правительства», на сайте «Карта жителя Самарской области» после завершения розыгрыша, а также номера-победители можно будет уточнить по телефону горячей линии викторины 8 800 511 63 03.

Инициаторами викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» выступили Общественная палата Самарской области и Министерство здравоохранения Самарской области. Особенностью стимулирующей викторины Самарской области «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» является возможность участвовать в розыгрыше всем зарегистрированным и проживающим в Самарской области гражданам Российской Федерации, которые прошли вакцинацию на территории Самарской области начиная с сентября 2020 года, а не только тем, кто сделал прививку от COVID-19 после официального старта викторины. Поддержал мероприятие лично глава региона Дмитрий Азаров.

Процедура розыгрыша будет проходить при участии членов Попечительского совета викторины – Виктора Сойфера, председателя Общественной палаты Самарской области; Галины Гусаровой, Заслуженного врача Российской Федерации, председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области; министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

За ходом розыгрыша будут наблюдать члены Экспертно-номерной комиссии: Нина Косарева, президент Самарской региональной общественной организации медицинских сестер, Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, член Общественной палаты Самарской области; Геннадий Котельников, председатель Самарской Губернской Думы; Константин Пресняков, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области; Татьяна Сивохина, председатель Самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ; Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра добровольчества Самарской области.

Уникальный призовой фонд розыгрыша 24 ноября: 1 квартира в Самаре, 1 автомобиль и 1000 подарочных сертификатов номиналом 4 000 рублей предстоит разыграть в три этапа. Три раза будет запускаться уникальная программа – «Цифровой барабан», применяющая технологию алгоритма случайной выборки. Выборка будет производиться среди уникальных номеров всех участников, которые до 22 ноября 2021 года включительно выполнили простой алгоритм действий на сайте «Карта жителя Самарской области», кликнув на баннер викторины. 

Стоит отметить, что граждане, вакцинированные в период с 24.09.2020г. по 14.11.2021г., становятся участниками викторины именно путем подачи заявки на сайте https://card.samregion.ru (заполнив поля и проставив имеющиеся отметки, следуя инструкции). А граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте – они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

Обращаем внимание, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями, не участвуют в следующих розыгрышах, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в следующих розыгрышах викторины, которые состоятся 8 и 22 декабря.

 

Фото:   оперштаб СО

 

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