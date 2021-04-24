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23% россиян взяли отпуск между праздничными днями в мае

24 апреля 2021 12:42
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23% россиян взяли отпуск между праздничными днями в мае

Почти четверть россиян взяла отпуск на 4–7 мая, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Накануне президент Владимир Путин объявил эти дни выходными.

В опросе сервиса «Работа.ру» приняли участие 5 тыс. человек старше 18 лет по всей России. Результаты приводит РБК.

По результатам исследования, 23% россиян взяли отпуск на период между майскими праздниками. Эксперты «Работы.ру» считают, что такая ситуация может привести к непониманию между сотрудниками и руководством. «Мы рекомендуем сторонам прийти к соглашению путем переноса отпуска на другие даты»,— сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Большая часть опрошенных планировала остаться дома (37%). 35% россиян хотели поехать на дачу, а 24% — в другой город.

Владимир Путин накануне объявил о продлении майских праздников на период с 1 по 10 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить на это время локдаун. Опрошенные “Ъ” предприниматели оценили рост издержек бизнеса от продленных каникул на 10–20%.

Теги: выходные майские праздники отпуск

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