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23 февраля 1943 года началось освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

23 февраля 2022 18:43
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Сегодня Донбасс также оказался в эпицентре военного конфликта, а его жители мужественно переносят все испытания.

Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. И символично, что эта дата - 23 февраля - стала знаковой в 1943 году. Тогда в ходе военной операции началось освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Ряд населенных пунктов северного и восточного Донбасса, наконец, почувствовали надежду и поверили в наступление Победы. Богатый углём и другими ресурсами Донбасс был для гитлеровской Германии вожделенной территорией. Разрушив промышленность региона, загнав в нечеловеческие условия его жителей, фашисты надеялись сломить сопротивление людей и уничтожить территорию с экономической точки зрения. Освобождению Донбасса предшествовал ряд кровопролитных сражений, унёсших жизни солдат Красной армии и мирных граждан.

Победа далась нелегко, и ещё долго в небе над Донбассом раздавались раскаты взрывов. 23 февраля стало только началом пути к свободе этого некогда славного индустриального края, фашисты отчаянно сопротивлялись, но шаг за шагом продолжали свой путь наши бойцы и в итоге разгромили врага. История порой повторяется. Сегодня Донбасс также оказался в эпицентре военного конфликта, а его жители мужественно переносят все испытания.

Следственный комитет России устанавливает и расследует все факты нарушения прав мирных граждан, гибели и травмирования людей в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Мы свято чтим принцип неотвратимости наказания и сделаем все для восстановления прав людей.

Сегодня большую помощь Донбассу оказывают российские регионы, принимая потоки беженцев. Эти люди оказались в беде, для детей и стариков международное сообщество даже не открыло гуманитарные коридоры. Люди покидают родной дом буквально под пулями. На территории России они получили убежище и защиту.

Офицеры СК России также подключились и опрашивают всех прибывших людей в целях установления истины и причастных к преступлениям. Мы общими усилиями продолжим эту гуманитарную миссию, чтобы Донбасс вновь стал процветающей землей, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   СУ СКР СО

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