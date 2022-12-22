23 декабря начальник региональной Госавтоинспекции Юрий Некрасов проведет прямую телефонную линию

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23 декабря с 11:00 до 12:00 часов в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на свой вопрос, касающийся обеспечения безопасности дорожного движения в регионе, участия общественности в профилактических мероприятиях, направленных на повышение уровня безопасности самарских дорог.

Кроме того, принимаются предложения по совершенствованию организации дорожного движения, общественному контролю за дорожным движением, различным мероприятиям, способствующим пропаганде дисциплины и законности на улицах и дорогах региона.

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