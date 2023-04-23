23 апреля в России отмечается День велосипедиста

Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" у каждого появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. В 63 регионе у поклонников ЗОЖ есть свои излюбленные маршруты.
Напомним, что быстрая проверка велосипеда перед велопрогулкой играет огромную роль в обеспечении вашей безопасности на городских и загородных трассах.
Если велосипед всю зиму хранился на балконе, гараже или в комнате, то он нуждается в техобслуживании.
Нужно:
- почистить и смазать детали;
- подтянуть все болтовые соединения;
- проверить и настроить все ходовые части, переключатели передач, тормоза;
- подкачать колеса.
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