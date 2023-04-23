23 апреля в России отмечается День велосипедиста

99

Благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" у каждого появляются возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. В 63 регионе у поклонников ЗОЖ есть свои излюбленные маршруты.



Напомним, что быстрая проверка велосипеда перед велопрогулкой играет огромную роль в обеспечении вашей безопасности на городских и загородных трассах.



Если велосипед всю зиму хранился на балконе, гараже или в комнате, то он нуждается в техобслуживании.

Нужно:

- почистить и смазать детали;

- подтянуть все болтовые соединения;

- проверить и настроить все ходовые части, переключатели передач, тормоза;

- подкачать колеса.

Фото: ru.freepik.com