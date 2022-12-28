22 ярких чехла на сиденья одного из троллейбусов города связала самарчанка Нина Емельянова

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Дирекцией самарского муниципального предприятия «ТТУ» решено поощрить мастерицу, связавшую 22 ярких чехла на сиденья одного из троллейбусов.



«Трамвайно-троллейбусное управление» выражает благодарность за реализацию творческой инициативы: связанные мягкие чехлы на сиденья стали креативной особенностью троллейбуса, работающего на маршруте № 6. Спасибо за внимание, проявленное к нашему подвижному составу, творческую идею, заботу и тепло», – отметил директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов, направивший в адрес мастерицы Благодарственное письмо и сладкий сюрприз.



Около месяца Нина Емельянова готовила новогодний подарок и всем пассажирам, и своей дочери – Людмиле Серовой, которая работает водителем троллейбуса.



«Особенно удобны такие чехлы зимой. Когда попутчики узнают, кто связал «накидки», просят передать слова благодарности и пожелания здоровья моей маме», – рассказывает водитель троллейбуса.

К началу новой рабочей недели женщины стирают чехлы и возвращают их в салон троллейбуса.

Фото: пресс-служба ТТУ