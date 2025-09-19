22 ноября в Москве состоится Всероссийская премия «Человек с большим сердцем»

167

Иногда самые важные истории — это не те, что попадают на первые полосы газет, а те, что рождаются в тишине повседневности: помощь незнакомому человеку, забота о соседях, спасённая жизнь, инициатива, которая меняет целое сообщество. Эти истории — невидимые нити, из которых соткано большое сердце нашей страны.

22 ноября 2025 года в Москве состоится Всероссийская премия «Человек с большим сердцем». Это событие объединит людей, которые не проходят мимо чужой беды, создают новые возможности для других и делают мир вокруг светлее.

Эта премия для:

- Волонтёров, которые дарят своё время и силы ради других.

- Благотворителей, которые превращают ресурсы в надежду.

- Социальных предпринимателей, создающих проекты для общества.

- Учителей, наставников и работников, вкладывающих душу в доброе дело.

И для всех неравнодушных граждан, которые каждый день совершают поступки сердцем.

Мы хотим, чтобы эти истории прозвучали на всю Россию, чтобы их услышали миллионы и вдохновились. Ведь когда один человек делает добро — это пример. Когда тысячи людей объединяются — это движение.