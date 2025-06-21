22 июня в Самаре пройдут интересные мероприятия

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В парке Гагарина и парке 50-летия Октября состоятся Патриотические часы «Этих дней не забыть никогда», посвященные Дню памяти и скорби. (6+)

На Площади Куйбышева в рамках проекта «Самара в движении» в 18:00 пройдет силовой тренинг, а в 19:00 полоса препятствий.

На самарской набережной кинотеатр под открытым небом «Филин» продемонстрирует патриотические фильмы:

16.00 - 17.10 «Защитникам Отечества посвящается»

Программа мультфильмов №2 фестиваля «Суздальфест» (6+)

17.20 - 17.45 «Чума. Хроники третьего рейха» (документальный фильм режиссёра Максима Кузнецова, 2015г.,12+) Показ в рамках XIV Международного патриотического фестиваля Борис Коценко представляет

17.50 - 20.05 «Иди и смотри» (1985г., 16+)

20.15 - 22.25 «Брестская крепость» (2010г., 12+)