22 апреля состоится презентация стратегической инициативы «Профессионалитет»

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22 апреля в 11:00 на площадке Подмосковного колледжа «Энергия» пройдет презентация стратегической инициативы «Профессионалитет», в которой примут участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Комаров и Генеральный директор АО «ВПК «НПО машиностроения» Андрей Леонов.



Открытая трансляция мероприятия будет вестись на официальной странице «Национальные проекты России» ВКонтакте.



Во время презентации затронут вопросы о влиянии «Профессионалитета» на экономику страны, о модернизации системы отечественного образования, о взаимодействии образовательных организаций и бизнес-сообщества.



«Профессионалитет» позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров достигнет 210.



В Самарской области опорными образовательными площадками для создания кластеров машиностроительной и железнодорожной отраслей станут Поволжский государственный колледж и Самарский колледж железнодорожного транспорта имени А. А. Буянова. На их базе будут созданы учебно-производственные участки, оснащенные самым современным оборудованием.



В этом году 475 школьников Самарской области станут участниками проекта и начнут свое обучение по востребованным у работодателей профессиям и специальностям.



Одна из ключевых инициатив проекта «Профессионалитет» — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.



В 2022 году возможностями «Профессионалитета» смогут воспользоваться 150 тыс. студентов. Обучающиеся смогут получить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство в ведущих отраслевых компаниях страны. Освоив современные рабочие направления, выпускник «Профессионалитета» может получить работу мечты и стать мастером своего дела.