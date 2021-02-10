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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, что 21% жителей Самарской области сталкивались на работе с кумовством и блатом. Причем мужчины отмечали это чаще женщин (32% против 24%). Кроме того, по результатам опроса респондентов, в крупных (свыше тысячи сотрудников) компаниях соискатели чаще сталкиваются с кумовством и блатом, чем в мелких (менее 50 сотрудников).

Чаще всего с кумовством и блатом сталкивались соискатели производственной, сельскохозяйственной и строительной сферы, а также добывающей отрасли и транспортно-логистической сферы. Стоит отметить, что по результатам опроса 62% работодателей считают кумовство и блат категорически неприемлемыми в рабочем коллективе.

Фото: Pixabay.com