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21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

16 октября 2024 09:50
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21 октября на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

21 октября на мощных радиотелевизионных станциях (РТС, РТПС) Самарской области пройдет плановая профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.

21 октября с 02:00 час. до 11:00 час. МЕСТНОГО времени

планируются кратковременные отключения:

- пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, РТС Сызрань, РТС Сергиевск, РТС Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района);

- радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» на РТС Самара, РТС Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и РТС Большая Глушица в аналоговом формате.

 

21 октября с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени

 в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) связи планируются остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

16, 21 октября профилактические работы так же пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.

 

Расписание остановок технических средств (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)  и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).

 

 

Теги: В центре внимания

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