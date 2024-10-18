21 октября на теле-радиопередающих станциях Самарской области пройдут плановые профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов

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В октябре 2024 года на радиотелевизионных станциях Самарской области пройдет плановая квартальная профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования.

В связи с профилактикой оборудования на объектах мощного телерадиовещания 21 октября с 02:00 до 11:00 (по местному времени) планируются кратковременные отключения:

– Пакетов цифрового эфирного телевидения на РТС Самара, Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица и РТПС Жигулевск (в зоне охвата вещанием г.о. Тольятти и части н.п. Ставропольского района);

– Радиоканалов «Радио России», «Маяк», и «Вести FM» на РТС Самара, Сызрань, РТПС Жигулевск и радиоканала «Радио России» на РТС Сергиевск и Большая Глушица в аналоговом формате.

В связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) связи 21 октября с 09:00 до 17:00 (по местному времени) планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

21 октября профилактические работы также пройдут на аналоговых телеканалах и FM-станциях.

График профилактических работ (по московскому времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на официальном сайте РТРС (смотрицифру.ру) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в «Кабинете телезрителя».

Информацию о профилактических работах можно узнать по телефону федеральной «горячей линии» 8-800-220-20-02 (круглосуточно, бесплатно).