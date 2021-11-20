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21 ноября в губернии пройдут онлайн-соревнования по быстрым шахматам

20 ноября 2021 14:41
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К участию допускаются мальчики и девочки 2007-2008 г.р. и 2009-2011 г.р.

В воскресенье, 21 ноября, в Самарской области пройдут онлайн-соревнования по быстрым шахматам.

Состязания проводятся на сайте www.chessking.com Начало турнира в 12:00. К участию допускаются мальчики и девочки 2007-2008 г.р. и 2009-2011 г.р.

Не допускается:
- участие игроков не в своей возрастной категории;
- игра с использованием различных шахматных программ и подсказок со стороны;
- неуважительное отношение к соперникам и другим игрокам.

В случае выявления нарушений указанных правил участник снимается с соревнований, а его результаты аннулируются. Запись участника в соревнования является автоматическим согласием с окончательным решением судейской коллегии по любому возникающему спорному вопросу.

В 12:00 начнется 30-ти секундный отсчет времени к началу соревнований. Все участники должны быть на сайте в 11:55 часов. За одну минуту до начала соревнований компьютер делает жеребьевку первого тура. Тех, кого нет на сайте в момент жеребьевки или интернет-соединение отсутствует более 2-х минут, компьютер автоматически вычёркивает из числа участников соревнований.

Турнир проводится по швейцарской системе в 5 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. В среднем на партию каждому игроку дается по 15 минут. Каждый тур длится около 30 минут.

 

Фото:   pixabay

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