21 февраля в селе Ширяево пройдет фестиваль "Жигулевская зима 2021"

667

21 февраля 2021 года в селе Ширяево пройдет фестиваль "Жигулевская зима 2021", приуроченный к 69-му дню рождения г.о. Жигулевск. Площадка вблизи родника Винный ключ (53.409457, 50.013163) превратится в парк ледовых скульптур.



Несколько десятков скульпторов представят здесь свои ледяные произведения в галерее образов, связанных с историей Самарской губернии. Прозрачные композиции превратят зимние Жигули в настоящую сказку изо льда и органично впишутся в волжские пейзажи. Жюри определит лучших скульпторов, а гости фестиваля смогут запечатлеть созданные ими шедевры.



На фестивале выступят творческие коллективы Жигулевска. Здесь также пройдут показательные выступления каюров в поддержку гонки «ВолгаКвест 2022». Желающие смогут покататься на собачьих упряжках.



На фестивале "Жигулевская зима" будут работать несколько тематических площадок, в том числе «заповедный урок» от Жигулевского заповедника (интерактив и мастер-класс по изготовлению сувениров), мастер-класс по копчению волжской рыбы, детская площадка с зимними играми, фотозоны с ледовыми скульптурами и ездовыми собаками, сообщает "Самарская Лука" в группе ВК.

0+