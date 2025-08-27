20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений

27 августа 2025 13:18
145
Мужчины чаще, чем женщины, готовы начать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38% против 32%). Большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии. 

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, насколько важно для самарцев наличие жилья у партнера на старте отношений и как они относятся к заключению брачного договора. По данным опроса, каждый пятый (20%) считает, что наличие собственной квартиры у партнера обязательно в начале отношений и не станут развивать отношения, если своей квартиры у него нет. 45% считают, что собственное жилье у второй половины желательно, но не обязательно и главное – чувства и совместимость. 35% заявили, что не придают значения наличию недвижимости, считая, что «с милым рай и в шалаше». 

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, готовы начинать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38% против 32%). Женщины же чуть чаще, чем мужчины считают наличие жилья желательным, но не решающим фактором, считая чувства важнее (42% против 36%). 

“Данные нашего опроса подтверждают, что мужчины в целом чуть проще, чем женщины, относятся к квартирному вопросу. При этом, появление семьи не очень существенно влияет на это восприятие: мужчины чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при отсутствии собственного жилья: 36% респондентов-мужчин считают, что это не помеха для пополнения (против 30% среди респондентов-женщин). Однако доля сделок с новостройками, которые оформляются на мужчин, в целом всегда выше, вне зависимости от условий: 52% против 48%”, — комментирует пресс-служба Level Group.

Исследование также показало, что почти четвертая часть респондентов (24%) поддерживают идею заключения брачного договора во избежание имущественных споров при разводе, считая это разумным шагом. 16% готовы рассмотреть такой вариант, но только если речь идет о крупных активах (недвижимость, транспорт и т. д.). Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, готовы рассматривать брачный договор, если речь идет о крупных активах (19% против 13%) и в целом чаще положительно относятся к идее брачного договора (18% против 15%). Однако большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против, полагая, что отношения должны строиться только на доверии. 

Самарчанки мало тратят на ювелирные украшения
27 августа 2025, 12:59
Больше всего средств на украшения направляют жительницы Калининграда, Саратова и Волгограда. Общество
138
63% самарцев против вейпов
27 августа 2025, 09:59
Среди женщин запрет поддерживают 71%, тогда как среди мужчин — 55%. Общество
174
58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели
26 августа 2025, 11:13
Только 23% респондентов высказались против. Общество
299
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
296
