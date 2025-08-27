20% самарцев считают наличие квартиры у партнера обязательным условием на старте отношений

145

Мужчины чаще, чем женщины, готовы начать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38% против 32%). Большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против брачного договора, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, насколько важно для самарцев наличие жилья у партнера на старте отношений и как они относятся к заключению брачного договора. По данным опроса, каждый пятый (20%) считает, что наличие собственной квартиры у партнера обязательно в начале отношений и не станут развивать отношения, если своей квартиры у него нет. 45% считают, что собственное жилье у второй половины желательно, но не обязательно и главное – чувства и совместимость. 35% заявили, что не придают значения наличию недвижимости, считая, что «с милым рай и в шалаше».

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, готовы начинать отношения без требований к собственному жилью у партнерши (38% против 32%). Женщины же чуть чаще, чем мужчины считают наличие жилья желательным, но не решающим фактором, считая чувства важнее (42% против 36%).

“Данные нашего опроса подтверждают, что мужчины в целом чуть проще, чем женщины, относятся к квартирному вопросу. При этом, появление семьи не очень существенно влияет на это восприятие: мужчины чаще, чем женщины, готовы решиться на ребенка даже при отсутствии собственного жилья: 36% респондентов-мужчин считают, что это не помеха для пополнения (против 30% среди респондентов-женщин). Однако доля сделок с новостройками, которые оформляются на мужчин, в целом всегда выше, вне зависимости от условий: 52% против 48%”, — комментирует пресс-служба Level Group.

Исследование также показало, что почти четвертая часть респондентов (24%) поддерживают идею заключения брачного договора во избежание имущественных споров при разводе, считая это разумным шагом. 16% готовы рассмотреть такой вариант, но только если речь идет о крупных активах (недвижимость, транспорт и т. д.). Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, готовы рассматривать брачный договор, если речь идет о крупных активах (19% против 13%) и в целом чаще положительно относятся к идее брачного договора (18% против 15%). Однако большинство и женщин, и мужчин (33%) категорически против, полагая, что отношения должны строиться только на доверии.