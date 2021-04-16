20 апреля в Самаре пройдет городской фестиваль «Знаете, каким он парнем был!»

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20 апреля в 15:00 в концертно-театральном комплексе "Дирижабль" в рамках городского фестиваля «Знаете, каким он парнем был!» состоится премьера концертной программы Самарского муниципального концертного духового оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области, лауреата Губернской премии Марка Когана. В программе также примут участие вокалисты и творческие коллективы (включая многонациональные), занимающиеся на базе общеобразовательных школ, детских музыкальных школ и школ искусств Самары.

Мероприятие приурочено к 60-й годовщине со дня первого полета человека в космос. Как отмечают организаторы, воспитание подрастающего поколения через популяризацию наследия российской космонавтики и вклада в ее развитие предприятий и научного потенциала нашего города является актуальной задачей. Таким образом, проведение городского фестиваля «Знаете, каким он парнем был!» – это значимое мероприятие, проводимое с целью консолидации молодого поколения на примере космической истории нашей страны и родного города. Тема фестиваля и его содержание позволяют решать задачи акцентирования внимания молодых людей на формировании патриотизма, чувства гордости за свою Родину, свой город.

Кроме того, фестивалем предусмотрено проведение городского дистанционного конкурса детского художественного творчества «Космос музыки». Свои работы представят дети в возрасте от 7 до 16 лет, занимающиеся в городских художественных студиях, школах и школах искусств.

Также 20 апреля 2021 года в концертно-театральном комплексе "Дирижабль" в формате музыкально-литературной композиции пройдет награждение победителей фестиваля и художественного конкурса.

Мероприятия организуются с учетом соблюдения необходимых требований безопасности в связи с пандемией.