2 сентября состоится прямой эфир пресс-конференции: «Старт арт-фестиваля Samara Ground 2021»

Спикеры эфира:
- Елена Лапушкина - глава г.Самары
- Александр Васильев - заместитель вице-губернатора - руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области
- Андрес Иглесиас - художник
- Вячеслав Гунин - художник
- Роман Муряткин - художник
- Мария Хардикова - художник
Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом по ссылке — самые актуальные будут озвуены во время трансляции.