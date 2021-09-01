2 сентября состоится прямой эфир пресс-конференции: «Старт арт-фестиваля Samara Ground 2021»

133

Спикеры эфира:

- Елена Лапушкина - глава г.Самары

- Александр Васильев - заместитель вице-губернатора - руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области

- Андрес Иглесиас - художник

- Вячеслав Гунин - художник

- Роман Муряткин - художник

- Мария Хардикова - художник



Свои вопросы вы можете оставить в комментариях под постом по ссылке — самые актуальные будут озвуены во время трансляции.