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2 ноября определят победителя фестиваля «ФормART»

1 ноября 2022 14:41
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За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.

В рамках финального этапа завершились общественное и экспертное голосования за лучшую граффити-работу. Жители регионов ПФО, региональные и федеральные эксперты в этом году оценивали работы художников, объединенные единой тематикой «Сквозь время». Главный смысл уличных инсталляций – многонациональность и этнокультурное многообразие ПФО, историческое и культурное наследие регионов округа.

Итоги фестиваля «ФормART» будут оглашены 2 ноября во время онлайн-трансляции на сайте фестиваля с участием представителей всех регионов округа: финалистов, членов регионального оргкомитета и жюри. За прямым эфиром могут наблюдать все желающие.
Начало трансляции в 15:00

Напомним, что в отборочный этап прошли 14 работ из всех регионов округа. В общественном голосовании приняли участие более 100 тысяч человек. По результатам общественного голосования выявлены следующие лидеры: Саратовская область с граффити «Кот Саратовскiй», Самарская область с работой «#киберусь», Республика Башкортостан с работой «Покровительница кочевников», Чувашская Республика с работой «Творчество» и Ульяновская область с работой «Сказочная Ундория».

В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» художника-дизайнера из Самары Семена Маверского.

Напомним, в прошлом году в таком же конкурсе одним из победителей стал самарский художник. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что в Самарском крае живут талантливые и креативные люди, готовые формировать новую, современную городскую среду и создавать новые точки притяжения для комфортного отдыха людей.

Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО при личной поддержке Игоря Комарова, полномочного представителя Президента РФ в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов РФ, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

Итоговые результаты голосования учитываются отдельно для жителей регионов, проголосовавших за своего финалиста, и жителей регионов, проголосовавших за участников из других субъектов Федерации округа.

Голоса жителей региона, который представляет финалист, корректируются с учетом численности населения.  

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

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